Испанский гольфист Джон Рам в очередной раз доказал, что является одним из лучших в своем виде спорта. Испанец выполнил удар через ручей, который точно войдет в историю гольфа.

26-летний испанский гольфист Джон Рам готовится к старту на турнире "Мастерс". Похоже, с тактикой перед ударом у гольфиста все в порядке. Видео с его ударом мгновенно разлетелось в интернете и шокировало даже тех, кто не интересуется этим видом спорта, пишет 24 канал.

Вот это достижение Пловец Романчук одержал победу и во второй раз за 8 дней побил рекорд Украины

Невероятная тактика

На тренировке в Огасте (США) Рам совершил удар после которого мяч несколько раз подпрыгнул по воде, а потом невероятным образом закрутился на суше прямо в лунку. Такой удар испанец исполнил с первой попытки.

Под видео на YouTube-канале "The Masters" написали, что днем ​​ранее Джону удалось выполнить подобный удар, но заснять удалось лишь эту попытку.

Когда спортсмен увидел, что ему снова удалось исполнить такой удар, то был несколько шокирован, подняв руки вверх. Видео с этим шедевром уже набрало более 20 миллионов просмотров в соцсетях.

Добавим, что удар такой траектории удалось забить гольфисту в его же день рождения.

Кто такой Джон Рам?

Испанский гольфист, который впервые обратил на себя внимание на US Open, где выступал в роли любителя. Сразу после этого отправился в профессионалы и едва не победил на первых же соревнованиях, заняв 3-е место. Его стремительный рост позволил одерживать победы на многих турнирах. В итоге в июле он возглавил рейтинг лучших гольфистов мира.

Феноменальный удар Джона Рама смотрите видео