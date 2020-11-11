Снайперская меткость: гольфист совершил невероятный удар с отскоком от воды – видео
Испанский гольфист Джон Рам в очередной раз доказал, что является одним из лучших в своем виде спорта. Испанец выполнил удар через ручей, который точно войдет в историю гольфа.
26-летний испанский гольфист Джон Рам готовится к старту на турнире "Мастерс". Похоже, с тактикой перед ударом у гольфиста все в порядке. Видео с его ударом мгновенно разлетелось в интернете и шокировало даже тех, кто не интересуется этим видом спорта, пишет 24 канал.
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Невероятная тактика
На тренировке в Огасте (США) Рам совершил удар после которого мяч несколько раз подпрыгнул по воде, а потом невероятным образом закрутился на суше прямо в лунку. Такой удар испанец исполнил с первой попытки.
Под видео на YouTube-канале "The Masters" написали, что днем ранее Джону удалось выполнить подобный удар, но заснять удалось лишь эту попытку.
Когда спортсмен увидел, что ему снова удалось исполнить такой удар, то был несколько шокирован, подняв руки вверх. Видео с этим шедевром уже набрало более 20 миллионов просмотров в соцсетях.
Добавим, что удар такой траектории удалось забить гольфисту в его же день рождения.
Кто такой Джон Рам?
Испанский гольфист, который впервые обратил на себя внимание на US Open, где выступал в роли любителя. Сразу после этого отправился в профессионалы и едва не победил на первых же соревнованиях, заняв 3-е место. Его стремительный рост позволил одерживать победы на многих турнирах. В итоге в июле он возглавил рейтинг лучших гольфистов мира.
Феноменальный удар Джона Рама смотрите видео
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