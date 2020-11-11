Іспанський гольфіст Джон Рам вкотре довів, що є одним із найкращих у своєму виді спорту. Іспанець виконав удар через струмок, який точно ввійде у історію гольфу.

26-річний іспанський гольфіст Джон Рам готується до старту на турнірі "Мастерс". Схоже, із тактикою перед ударом у гольфіста все в порядку. Відео з його ударом миттю розлетілось у інтернеті та шокувало навіть тих, хто не цікавиться цим видом спорту, пише 24 канал.

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Неймовірна тактика

На тренуванні в Огасті (США) Рам здійснив удар після якого м'яч кілька разів підстрибнув по воді, а вже потім неймовірним чином закрутився на суші прямо у лунку. Такий удар іспанець виконав з першої спроби.

Під відео на YouTube-каналі "The Masters" написали, що днем раніше Джону вдалось виконати подібний удар, але зазняти вдалось лише цю спробу.

Коли спортсмен побачив, що йому знову вдалось виконати такий удар був дещо шокований, підійнявши руки вгору. Відео з цим шедевром вже набрало понад 20 мільйонів переглядів у соцмережах.

Додамо, що удар такої траєкторії вдалось забити гольфісту у його ж день народження.

Хто такий Джон Рам? Іспанський гольфіст, який вперше звернув на себе увагу на US Open, де виступав у ролі любителя. Відразу після цього подався у професіонали та ледь не переміг на перших же змагання, посівши 3-тє місце. Його стрімкий ріст дозволив здобувати перемоги на багатьох турнірах. У підсумку у липні він очолив рейтинг найкращих гольфістів світу.

Феноменальний удар Джона Рама дивіться відео