Шальная пушка

Первого гола в поединке пришлось ждать 34 минуты, когда результативным ударом отметился Рори Гэффни. Уже через пять минут гости удвоили преимущество.

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На 39-й минуте бывший форвард Астон Виллы Грэм Берк обыграл двух опекунов и решился на удар из центра поля. Вратарь немного вышел из ворот, поэтому лишь взглядом провел мяч в сетку собственных владений.

Видео гола приятно поразило футбольных болельщиков со всего мира, а не только Шемрок Роверс. Такие голевые выстрелы лишь украшают матч и добавляют зрелищности.

К слову, матч завершился победой гостей 0:2. После победы Шэмрок Роверс с 8 очками занимает 3 место. Их соперник Дерри Сити – аутсайдер сезона с нулем в активе.

Видео красивого гола