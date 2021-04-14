Шалена гармата

Першого голу у поєдинку довелось чекати 34 хвилини, коли результативним ударом відзначився Рорі Геффні. Вже через п'ять хвилин гості подвоїли перевагу.

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На 39-й хвилині колишній форвард Астон Вілли Грем Берк обіграв двох опікунів та наважився на удар із центра поля. Голкіпер дещо вийшов із воріт, тому лише поглядом провів м'яч у сітку власних володінь.

Відео голу приємно вразило футбольних вболівальників з усього світу, а не лише Шемрок Роверс. Такі гольові постріли лише прикрашають матч та додають видовищності.

До слова, матч завершився перемогою гостей 0:2. Після звитяги Шемрок Роверс із 8 очками посідає 3 місце. Їх суперник Деррі Сіті – аутсайдер сезону з нулем в активі.

Відео красивого голу