В Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича в 15:00 на поле выйдут клубы, сумевшие удивить на старте сезона-2023/2024. Однако, если Рух превзошел ожидания рядовых болельщиков, то Александрия наоборот разочаровывает, пишет 24 Канал.

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Шанс прервать безвыигрышную серию

Подопечные Руслана Ротаня постараются реабилитироваться за предыдущие неудачи в Украинской Премьер-лиге. В прошлом туре Александрия уступила Черноморцу с разгромным счетом 1:5. Поэтому кубковая игра может стать прекрасной возможностью вернуть уверенность в собственных силах. В настоящее время команда Ротаня после 8 сыгранных туров имеет всего 8 очков и занимает 11 место в таблице УПЛ. Последнюю победу она праздновала 5 августа. Это будет первый матч для Александрии в Кубке Украины-2023/2024.

Львовский Рух очень уверенно начало сезон-2023/2024, команда Понмарева одержала стартовые три победы и находилась на первом месте, однако позже немного забуксовала. В последнем же матче Рух отобрал очки у действующего чемпиона Украины (1:1), поэтому должен быть в приподнятом настроении. После 7 сыгранных матчей "желто-черные" имеют 12 очков и занимают 6 место в таблице УПЛ, отставая на 3 зачетных пункта от третьего Черноморца при матче в запасе. Кубковый путь в сезоне-2023/2024 Рух начал с 1/16 финала, где победил Скалу 1911 со Стрыя со счетом 2:0.

Предстоящая встреча будет шестой официальной в истории противостояния Рух – Александрия. У четырех из них была зафиксирована ничья и однажды победил львовский клуб.

Важно! Начало матча запланировано на 15:00, трансляция начнется в 14:30.

Смотрите онлайн-трансляцию-матча Рух – Александрия