У Винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича о 15:00 на поле вийдуть клуби, які зуміли здивувати на старті сезону-2023/2024. Проте, якщо Рух перевершив сподівання пересічних вболівальників, то Олександрія навпаки розчаровує, пише 24 Канал.

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Шанс перервати безвиграшну серію

Підопічні Руслана Ротаня намагатимуться реабілітуватися за попередні невдачі в Українській Прем'єр-лізі. У минулому турі Олександрія поступилася Чорноморцю з розгромним рахунком 1:5, тому кубкова гра може стати чудовою можливістю повернути впевненість у власних силах. Наразі команда Ротаня після 8 зіграних турів має лише 8 очок та посідає 11 місце в таблиці УПЛ. Останню перемогу вона святкувала аж 5 серпня. Це буде перший матч для Олександрії в Кубку України-2023/2024.

Львівський Рух дуже впевнено розпочав сезон-2023/2024, команда Понмарьова здобула стартові три перемоги й перебувала на першому місці, проте пізніше трішки забуксувала. В останньому ж матчі Рух відібрав очки у чинного чемпіона України (1:1), тому має бути у піднесеному настрої. Після 7 зіграних матчів "жовто-чорні" мають 12 очок та посідають 6 місце в таблиці УПЛ, відстаючи на 3 залікові пункти від третього Чорноморця при матчі у запасі. Кубковий шлях у сезоні-2023/2024 Рух почав з 1/16 фіналу, де переміг Скалу 1911 зі Стрия з рахунком 2:0.

Майбутня зустріч буде шостою офіційною в історії протистояння Рух – Олександрія. У чотирьох із них було зафіксовано нічию та одного разу перемогу святкував львівський клуб.

Важливо! Початок матчу запланований на 15:00, трансляція розпочнеться о 14:30.

Дивіться онлайн-трансляцію-матчу Рух – Олександрія