Кубок Украины-2023/2024: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ФСК Мариуполь – Заря

В четверг, 12 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором ФСК Мариуполь будет противостоять луганской Заре. Онлайн-трансляция игры будет доступна на сайте 24 канала.

Матч состоится в Борисполе на стадионе "Колос". Стартовый свисток встречи, в которой определится последний участник четвертьфинала, запланирован на 13:00, пишет 24 Канал.

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Шанс для Зари отобраться в еврокубки

1/8 финала Кубка Украины подарила уже не одну сенсацию. Самой громкой из них стала победа Оболони в столичном дерби над Динамо. Также в восьмерку лучших отобралась перволиговая Виктория, победившая Минай. К клубу из Сумщины попытается присоединиться еще один представитель не из элиты украинского футбола.

Для ФСК Мариуполь этот поединок будет уже четвертым в Кубке Украины-2023/2024. В турнире середняк первой лиги стартовал еще в 1/64 финала. Сначала был обыгран николаевский ВАСТ (5:2), затем Мариуполь в серии пенальти обыграл Кудровку (2:2, пен. 7:6), а в 1/16 финала команда уже обыграла представителя УПЛ. Матч с Колосом также закончился со счетом 2:2, а серия пенальти снова осталась за мариупольцами – 5:4.

Для "черно-белых" этот матч станет первым в турнире. Заря провально начала сезон, поэтому уже в сентябре сменила главного тренера. После этого команда уже Валерия Кривенцова набрала 4 очка в двух матчах в Лиге конференций, но в УПЛ дела пока не улучшились. Бронзовый призер прошлого сезона занимает лишь 14-е место, поэтому нынешний Кубок Украины может стать прекрасной возможностью спасти сезон на внутренней арене и дает шанс отобраться через него в еврокубки.

Смотрите матч Мариуполь – Заря онлайн

. В четвертьфинал Кубка Украины уже вышли 7 из 8 клубов: Шахтер, Ворскла, Александрия, Черноморец, Полесье, Виктория и Оболонь.