Гутцайт: Плодотворно работаем

Жан Беленюк отметил, что Александр Абраменко уже два олимпийских цикла спасает Украину от нулевого показателя на Олимпийских играх. Однако на следующей Олимпиаде-2026 фристайлист вряд ли выступит, поэтому нужно делать ставки на других спортсменов, отметил олимпийский чемпион.

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Он вспомнил слова Абраменко и Владислава Гераскевича, которые жаловались, что у страны нет необходимой инфраструктуры для тренировок.

"Что касается баз олимпийской подготовки наших спортсменов. Еще на той неделе мне вопрос задавал господин Георгий Мазурашу, мы общались по поводу развития инфраструктуры для зимних видов спорта. 30 лет ничего не делали в Украине для развития и подготовки наших спортсменов к чемпионатам мира и Олимпиады. Только последние 2 года мы реально начали строить для летних видов спорта", – сказал Гутцайт.

Министр молодежи и спорта отметил, что Украина намерена провести Олимпиаду-2030.

Да, нам недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, мы над этим работаем. Плодотворно работаем. Мы видим, где что построить, смотрим, как завезти и провести Олимпийские игры в Украине в 2030 году,

– заявил чиновник.

Также по его словам, государство полностью обеспечивает тренировку Гераскевича и Абраменко за границей.

"Что касается скелетона – мы неоднократно общались с президентом Федерации бобслей и скелетона, мы видим, какой выход из этой ситуации. Но государство полностью обеспечивало подготовку нашего Владислава Гераскевича на Олимпийских играх, он тренировался на всех лучших базах за рубежом.

Что касается трамплина и нашего серебряного призера Абраменко, он тоже готовится на лучших базах мира, государство полностью обеспечило и средствами, и оборудованием, чтобы наш спортсмен был представлен на Олимпийских Играх и получил награду", – добавил Гутцайт.

К слову! Пока только одному спортсмену удалось завоевать медаль Игр-2022 для Украины. Александр Абраменко серебряный призер Олимпиады по фристайлу.