Подручный: Довольным полностью результатами не могу быть

В мужском масс-старте было заявлено сразу два украинца. Дмитрий Пидручный и Артем Прима соревновались в тридцатке лучших биатлонистов.

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Впервые за 12 лет Украина представлена ​​в мужском масс-старте на Играх. В 2014-м и 2018-м не было ни одного украинца в этой дисциплине.

Пидручный финишировал 24-м, а Прима 28-м.

Лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в последнем старте Олимпиады-2022.

То, что после первой стрельбы ехал с лидерами, не отразилось на следующей. Ветер вроде такой же был, что и на первой. Почему было три промаха, не знаю. Гонка после второго рубежа, можно сказать, закончилась, потому что с тремя промахами было трудно что-то сделать, уже шел далеко от группы лидеров.

– сказал Дмитрий.

"Ну, и стоя было очень тяжело стрелять: ветер порывистый был. Старался небыстро, взвешенно стрелять, но, к сожалению, еще по два промаха на рубежах и далекое 24-е место в итоге. Старался по трассе с кем только мог цепляться. Даже за 24-е место боролся с канадцем, догнал его по трассе, старался и это место выбороть, чтобы как можно выше быть – все-таки Олимпиада", – подчеркнул биатлонист.

К слову Чуда не произошло: Пидручный и Прима финишировали за пределами топ-20 в масс-старте на Олимпиаде-2022.

По словам украинца, он доволен своим выступлением на Олимпийских играх-2022. Он отметил, что шансы бороться за высокие места были практически у всех.

"Я доволен индивидуалкой, спринтом, преследованием. 13 – 18 места – это достаточно хорошие результаты в нынешней конкуренции, в тех условиях, которые были, притом, что у меня почти в каждой гонке были какие-то проблемы со здоровьем. Старался, боролся, но немного где-то не хватило. Очень большие шансы были в индивидуальной гонке, и хорошо себя в ней чувствовал на трассе, хороший ход показывал", – сказал Пидручный.

Конечно, полностью довольным результатами не могу быть, потому что есть только первые три места, а остальные – участники. Но если в общем смотреть, я не расстроен результатами,

– заявил спортсмен.

Как выступил Пидручный на Олимпиаде-2022