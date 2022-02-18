Гутцайт: Плідно працюємо

Жан Беленюк зазначив, що Олександр Абраменко вже два олімпійських цикли рятує Україну від нульового показника на Олімпійських іграх. Проте на наступній Олімпіаді-2026 фристайліст навряд чи виступить, тому треба робити ставки на інших спортсменів, наголосив олімпійський чемпіон.

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Він пригадав слова Абраменко та Владислава Герасцевича, які скаржилися, що у країні немає необхідної інфраструктури для тренувань.

"Стосовно баз олімпійської підготовки наших спортсменів. Ще на тому тижні мені питання ставив пан Георгій Мазурашу, ми спілкувались стосовно розбудови інфраструктури для зимових видів спорту. 30 років нічого не робили в Україні для розбудови й підготовки наших спортсменів до чемпіонатів світу та Олімпіади. Тільки останні 2 роки ми реально розпочали розбудовувати для літніх видів спорту", – сказав Гутцайт.

Міністр молоді та спорту зазначив, що наразі Україна має наміри провести Олімпіаду-2030.

Так, нам недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту, ми над цим працюємо. Плідно працюємо. Ми бачимо, де що розбудувати, дивимося, як завезти й провести Олімпійські ігри в Україні у 2030-му році,

– заявив чиновник.

Також за його словами, держава повністю забезпечує тренування Гераскевича та Абраменка за кордоном.

"Стосовно скелетону – ми неодноразово спілкувалися з президентом Федерації бобслею та скелетону, ми бачимо, який є вихід із цієї ситуації. Але держава повністю забезпечувала підготовку нашого Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх, він тренувався на всіх найкращих базах за кордоном.

Що стосується трампліна й нашого срібного призера Абраменка, він теж готується на найкращих базах світу, держава повністю забезпечила й коштами, і обладнанням, щоб наш спортсмен був представлений на Олімпійських Іграх та здобув нагороду", – додав Гутцайт.

До слова! Наразі лише одному спортсменові вдалося завоювати медаль Ігор-2022 для України. Олександр Абраменко срібний призер Олімпіади з фристайлу.