Блашко: Как можно ей спокойно смотреть в глаза после этого

Оккупанты не жалеют ни детей, ни пожилых людей. Россияне издеваются над мирным населением на временно захваченных украинских территориях. Захватчики грабят квартиры и дома, забирая вещи украинцев в свою враждебную страну.

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Дарья Блашко не понимает, как можно вернуться в семью и смотреть в глаза своей дочери, когда перед этим изнасиловал такого же возраста девочку.

Я не представляю, как можно приехать в свою семью и принести все награбленные вещи. Как можно принести кроссовки ребенка, которого уже нет в живых? Привезти это своему ребенку, чтобы он носил. Или как можно приехать домой после того, как ты изнасиловал 10-летнюю девочку, если тебя дома ждет дочь такого же возраста? Как можно ей спокойно смотреть в глаза после этого?,

– сказала биатлонистка.

Отметим, что Блашко стала одной из натурализованных биатлонисток, которая первой осудила агрессию России. Хотя раньше Дарья выступала под флагом Беларуси, активно и открыто поддерживающей страну-оккупанта.

Биатлонистка на собственной коже переживала обстрелы, 10 дней укрываясь в подвале с тренером и другими людьми на уже разрушенной лыжной базе в Чернигове.

Обратите внимание! Из состава сборной Украины исключили четырех натурализованных биатлонисток из России – Оксану Москаленко, Екатерину Бех, Ольгу Абрамову и Дарью Сидорову.