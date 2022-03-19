Чернигов стал одним из городов Украины, где ведутся активные боевые действия. С момента полномасштабного вторжения России, которое продолжается уже 24-е сутки, был уничтожен ряд инфраструктурных объектов.

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"Я здесь жила до войны и 10 дней войны пряталась в подвале вместе с тренером и другими людьми. Была последняя надежда, что базу не тронут... это. Просто. Спортивная. База", – написала Блашко.



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Что известно о лыжной базе в Чернигове