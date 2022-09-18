Талантливый голкипер Динамо возвращается после травмы носа, – СМИ
Источник:Динамомания
После игры с Фенербахче в Лиге Европы Динамо потеряло одного голкипера команды Георгия Бущана. Потому среди вратарей остался только опытный Денис Бойко.
Возвращение на футбольное поле
Руслан Нещерет еще до этого находился в лазарете киевского клуба. 20-летний голкипер перенес операцию на сломанном носу.
Стоит узнать Когда вернется Бущан: вратарь Динамо назвал сроки восстановления
По сообщению источника, футболист возвращается в общую группу команды. Нещерет приступает к тренировкам и сможет изменить или подстраховать Дениса Бойко в ворота Динамо.
Это уже вторая подобная травма за этот год у талантливого вратаря "бело-синих". Поэтому Нещерет еще не сыграл ни одного матча в сезоне-2022/2023.
Напомним, что номер один в рамке ворот Динамо Георгий Бущан был прооперирован в Барселоне после поединка Лиги Европы с Фенербахче. Голкипер больше месяца будет восстанавливаться после хирургического вмешательства на колене.
Что известно о карьере Нещерета в главной команде Динамо
- Руслан Нещерет является питомцем киевского клуба.
- В августе 2020 голкипера перевели в основную команду Динамо, за которую он успел провести 4 поединка, в которых пропустил 6 голов. Еще один матч отыграл на ноль и заработал одно изъятие.
- Также отыграл 14 встреч за юношескую команду Динамо U-19.
- Связан контрактом с киевлянами до конца января 2025 года.