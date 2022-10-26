В пятом туре Лиги чемпионов Шахтер сыграл на выезде вничью с Селтиком. В первом тайме счет открыл Якумакис, а уже по перерыву Мудрик сравнял счет, пишет 24 канал.

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Шотландцы были ближе к победе, однако один момент мог перевернуть игру и принести дончанам три очка. На 72-й минуте Мудрик на скорости проскочил защитника Селтика и вышел на свидание с Хартом.

Михаил решил не бить сам, а отдал на бегущего параллельно Сикана. Однако Даниил умудрился не попасть по пустым воротам метров с пяти. Поэтому можно сказать, что этот момент стоил "горнякам" победы.

Видео фейла Сикана:

Интересно, что этот промах, по сути, стоил дончанам немалой суммы, а именно 1,87 миллиона евро. Согласно условиям выплат от УЕФА, команды получают по 930 тысяч евро за ничью и по 2,8 миллиона за победу. Впрочем, на турнирную перспективу Шахтера это не повлияло.

Лейпциг обыграл в параллельном матче Реал (3:2) и оторвался от дончан на три балла. Только победа над немцами в Варшаве в последнем туре позволит украинцам выйти в плей-офф. В случае потери очков "горняки" отправятся в Лигу Европы.