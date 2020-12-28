Смешанную эстафету на чемпионате Украины по биатлону провели без стрельбы
Заключительным этапом чемпионата Украины по биатлону стала смешанная эстафета. Но провести ее как следует не удалось. Этап были вынуждены провести без стрельбы.
Это был первый чемпионат, который провели в Буковеле. Однако во время смешанной эстафеты организаторы были вынуждены отказаться от стрельбы. Причина – требования безопасности, которым пока не соответствует стрельбище на стадионе, пишет biathlon.com.ua.
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Так что получилось, что биатлонистам пришлось лишь показать свою скорость на трассе.
В команде должны были принять участие 11 команд. Некоторые из областей были представлены двумя, а то и тремя командами. Была и сборная команда из биатлонистов Закарпатской и Черниговской областей, а также из Киева.
Победу одержали представители Харьковской области в составе Любови Кипяченковой, Оксаны Коваленко, Александра Пономаренко и Владислава Кошовца.
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