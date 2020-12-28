Заключительным этапом чемпионата Украины по биатлону стала смешанная эстафета. Но провести ее как следует не удалось. Этап были вынуждены провести без стрельбы.

Это был первый чемпионат, который провели в Буковеле. Однако во время смешанной эстафеты организаторы были вынуждены отказаться от стрельбы. Причина – требования безопасности, которым пока не соответствует стрельбище на стадионе, пишет biathlon.com.ua.

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Так что получилось, что биатлонистам пришлось лишь показать свою скорость на трассе.

В команде должны были принять участие 11 команд. Некоторые из областей были представлены двумя, а то и тремя командами. Была и сборная команда из биатлонистов Закарпатской и Черниговской областей, а также из Киева.

Победу одержали представители Харьковской области в составе Любови Кипяченковой, Оксаны Коваленко, Александра Пономаренко и Владислава Кошовца.