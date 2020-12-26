Уже в понедельник, 28 декабря, Chiemgau Arena в Рупольдинге (Германия) примет "Рождественскую гонку 2020". Норвегия и Франция решили поберечь своих биатлонистов, поэтому их отсутствие может стать дополнительным шансом для украинской пары.

В этом году шоу-гонка неожиданно была перенесена из традиционного стадиона в Гельзенкирхене в более скромный Рупольдинг. Все из-за пандемии коронавируса. Интересно, что в 2001 году зимняя гонка уже проходила на местной арене, пишет 24 канал.

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Норвежские и французские биатлонисты решили поберечь силы и лучше подготовиться к следующим этапам Кубка мира, поэтому представителей этих двух сборных болельщики не увидят. Всего в гонке примут участие 10 пар из разных стран мира.

Украину будут представлять Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Добавим, что в списке две пары из Германии.

Наибольшую конкуренцию украинцам могут составить пары из Германии и Италии. Также "джокерами" гонки могут стать пара из Швеции и Австрии, если их не подведет работа на огневом рубеже.

Полный состав участников

Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (Германия)

Франциска Пройс / Симон Шемп (Германия)

Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия)

Маркета Давидова / Михал Крчмарж (Чехия)

Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия)

Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард (Австрия)

Вита Семеренко / Дмитрий Пидручный (Украина)

Элизабет Хогберг / Торстейн Стенерсен (Швеция)

Лена Хекки / Себастьян Штальдер (Швейцария)

Динара Алимбекова / Антон Смольский ( Беларусь)

Действующими чемпионами гонки являются норвежская пара Марте Олсбю Ройселанд / Ветле Шостад Кристиансен. В прошлом году Украина продемонстрировала отличный результат – второе место. Тогда за украинскую команду выступали Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. Они проиграли лидерам чуть более 25 секунд. Тройку лидеров замкнули французы Анаис Бескон и Антонин Гигонна.