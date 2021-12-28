Авария произошла еще в субботу, 25 декабря, когда двое футболистов 2011 года рождения Арсений Алиханов с папой и Никита Пранюк с мамой возвращались с соревнований из Воронежа в автомобиле Toyota Avensis. Они выступали за команду Старт со Старого Оскола.

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На трассе их автомобиль столкнулся со встречным Hyundai Tucson, который после этого еще и ударился в "Газель".

В результате ДТП водитель Toyota Avensis погиб на месте. Трое его пассажиров были госпитализированы.

Впоследствии в больнице умерла и женщина. А также Арсений. У Никиты многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

С ранениями в больницу был доставлен водитель автомобиля Hyundai Tucson и две его пассажирки.