Аварія сталася ще у суботу, 25 грудня, коли двоє футболістів 2011 року народження Арсеній Аліханов з татом та Микита Пранюк з мамою поверталися зі змагань з Воронежа в автомобілі Toyota Avensis. Вони виступали за команду Старт зі Старого Оскола.

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На трасі їх автомобіль зіштовхнувся з зустрічним Hyundai Tucson, який після цього ще й вдарився в "Газель".

Внаслідок ДТП водій Toyota Avensis загинув на місці. Трьох його пасажирів було госпіталізовано.

Згодом в лікарні померла і жінка. А також Арсеній. У Микити численні забої та струс мозку.

З пораненнями до лікарні було доставлено водія автомобіля Hyundai Tucson та дві його пасажирки.