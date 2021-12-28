О сумме штрафа ничего не сообщается. Известно только, что решение КДК УАФ не подлежит обжалованию.

К слову Арбитра пожизненно дисквалифицировали после матча Динамо в чемпионате Украины U-21

Кроме того, Верес сообщил, что теперь все представители Вереса будут давать интервью и комментарии в СМИ только на украинском языке.

"Отныне и дальше представители народного клуба Верес будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов, или других работников клуба, которые не владеют государственным языком на достаточном, по их мнению, уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В то же время Верес отмечает, что это решение не касается представителей клуба, которые являются гражданами других государств.

КДК наказал Динамо