След Тины Тернер в спорте: как хит "королевы рок-н-ролла" вошел в мир бокса благодаря Кличко

Тина Тернер ушла из жизни в возрасте 83 лет. Одно время под ее хит появлялись на ринг Владимир Кличко и Иван Редкач.

24 мая в Швейцарии произошла трагедия в мире музыки. В возрасте 83 лет ушла из жизни известная певица Тина Тернер, которую называли "королевой рок-н-ролла".

К теме Владимиру Кличко – 47: "Месть за брата" и другие выдающиеся победы легендарного украинца

Звезда долгое время боролась с проблемами со здоровьем, лечила рак кишечника и проходила через трансплантацию почки. При этом Тина оставила свой след и в мире спорта.

На заре своей карьеры украинский боксер Владимир Кличко использовал хит для выхода на ринг. С 1996 по 2002 год спортсмен настраивался на бои благодаря песне "Simply The Best", которая была написана в 1989 году.

Тина Тернер – "Simply The Best":

Читайте также "Россия распространяет свое гнусное лицо": Кличко отреагировал на казнь украинского военного

Также поклонником Тины Тернер является другой боксер из Украины Иван Редкач. Он тоже использовал этот трек для выхода на ринг и признавался, что лично знакомился с певицей.

Мы пересекались в Лос-Анджелесе. Она сказала мне, что хотела бы спеть в ринге, когда я буду сражаться за титул чемпиона мира. Сейчас мы переписываемся с ней время от времени. Почему я выбрал именно эту песню? Просто нравится. К тому же под нее выходили Владимир Кличко, Юрий Нужненко, с которым познакомился в интернате,

– признавался Редкач.

Также в свое время вспоминал трек "Simply The Best" Артем Милевский. Украинец из Белоруссии публиковал видео после того, как его команда Конкордия спаслась от вылета в чемпионате Румынии. Это событие игроки праздновали именно под хит Тины Тернер.

Видео празднования Конкордии: