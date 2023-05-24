24 травня у Швейцарії сталась трагедія у світі музики. У віці 83 років пішла з життя відома співачка Тіна Тернер, яку називали "королевою рок-н-ролу".

До теми Володимиру Кличку – 47: "Помста за брата" та інші видатні перемоги легендарного українця

Зірка довгий час боролась із проблемами зі здоров'ям, лікувала рак кишківника та проходила через трансплантацію нирки. При цьому Тіна залишила свій слід і у світі спорту.

На зорі своєї кар'єри український боксер Володимир Кличко використовував її хіт для виходу на ринг. Із 1996 по 2002 роки спортсмен налаштовувся на бої завдяки пісні "Simply The Best", яка була написана у 1989 році.

Тіна Тернер – "Simply The Best":

Читайте також "Росія поширює своє мерзенне обличчя": Кличко відреагував на страту українського військового

Також прихильником Тіни Тернер є інший боксер з України Іван Редкач. Він теж використовував цей трек для виходів на ринг та зізнавався, що особисто знайомився зі співачкою.

Ми перетинались у Лос-Анджелесі. Вона сказала мені, що хотіла б заспівати у ринзі, коли я буду битися за титул чемпіона світу. Зараз ми листуємося з нею час від часу. Чому я вибрав саме цю пісню? Просто подобається. До того ж під неї виходили Володимир Кличко, Юрій Нужненко, з яким познайомився в інтернаті,

– зізнавався Редкач.

Також свого часу згадував трек "Simply The Best" Артем Мілевський. Українець з Білорусі публікував відео після того, як його команда Конкордія врятувалась від вильоту в чемпіонаті Румунії. Цю подію гравці святкували саме під хіт Тіни Тернер.

Відео святкування Конкордії: