Владимир Кличко даже по завершении профессиональной карьеры не выпал из информационного поля. Легенда мирового бокса в самые тяжелые дни полномасштабного вторжения России остался в Киеве и помогал Украине на гуманитарном фронте. К мнению выдающегося боксера прислушиваются во всем мире, ведь он имеет возможность достучаться до самых влиятельных мировых лидеров. 24 Канал вспомнил величайшие победы Кличко-младшего на боксерском ринге.

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На пути к "золоту" Атланты-1996

Владимир Кличко начал заниматься боксом в 14-летнем возрасте. Пример старшего брата вдохновлял к свершениям юного спортсмена. Невероятные физические данные позволили ему быстро подняться на боксерский Олимп. В 1993 году Владимир завоевал 1-е место на первенстве Европы по боксу среди юниоров, а в следующем занял вторую строчку пьедестала на чемпионате мира.

На взрослом чемпионате Европы-1995 Кличко-младший стал обладателем серебряной медали, уступив в финале россиянину Алексею Лезину. Впрочем, в следующем году Владимир взял реванш у представителя болот.

По пути к золотой медали Олимпиады-1996 Кличко отомстил в полуфинале россиянину Лезину, а в финале победил боксера из Тонга Паэа Вольфграмма. Таким образом, украинский боксер стал первым европейцем, сумевшим завладеть этим титулом в супертяжелом весе. Успешная любительская карьера открыла Владимиру путь в профессиональный бокс.

Золотая медаль Олимпиады-1996 / klitschko-brothers.com

"Месть за брата" и первый титул

Свой первый титульный бой Владимир провел в 1998 году. В третьем раунде поединка Кличко-младший нокаутировал Маркуса Макинтайра и завладел вакантным поясом чемпиона WBC.

В сентябре 1999 года Кличко вышел на ринг против сильнейшего немецкого супертяжа Акселя Шульца. Это был первый серьезный оппонент Кличко. В 8-м раунде "Доктор Стальной Молот" победил техническим нокаутом. После этого боя Шульц не выходил на ринг 7 лет.

В апреле 2000 года американский боксер Крис Берд нанес поражение Кличко-старшему и забрал титул WBO. Отомстить за брата должен был младший Кличко. Владимир дважды отправлял Криса в нокдаун в 9-м и 11-м раундах и победил единогласным решением судей. Пояс WBO вернулся к братьям Кличко.

Видео боя Кличко – Берд

Бой двух нокаутеров

В сентябре 2005 года состоялось сражение между Сэмюэлом Питером и Владимиром Кличко. Конкретно этот поединок можно именовать переломным моментом в карьере Владимира. После поражений Корри Сандерсу и Лаймону Брюстеру украинца уже не считали столь грозным боксером. Доказать обратное Владимир должен был в битве с Питером. Нигериец дважды отправил Кличко в нокдаун в 5 раунде и однажды в 10 трехминутке. Однако Владимир проявил чемпионский характер и выиграл бой решением судей.

Видео боя Кличко – Питер

Две победы над россиянами

После победы над Питером Кличко сложно было найти достойного соперника. Бросить вызов Владимиру в 2008 году решил чемпион WBO Султан Ибрагимов из России.

Принципиальность поединка сильно перевесила его сущность. Боксеры провели первый с 1999 года объединительный бой в супертяжелом весе. Кличко прогнозированно выиграл по очкам и завладел титулами IBF, IBO, WBO.

Поединка Кличко – Поветкин ждали долго, ведь это была встреча двух олимпийских чемпионов. На тот момент Поветкин не знал вкуса поражений, поэтому никто не мог предсказать итог поединка. Бой в Москве проходил при полном доминировании Кличко. Украинский боксер деклассировал "Русского Витязя", нанеся ему первое поражение.

Видео моментов боя Кличко – Поветкин

Завершение карьеры

Однако даже самому выдающемуся боксеру приходится покидать ринг. Два подряд поражения от Тайсона Фьюри в 2015 году и Энтони Джошуа в 2017 году стали последними поединками Кличко-младшего.

Владимир Кличко достаточно долго интриговал своих поклонников возможным возвращением на ринг. Украинец надеялся побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет и 9 месяцев стал старейшим чемпионом мира. Однако полномасштабная агрессия России против Украины разрушила все планы легендарного боксера.

Эпоха Владимира Кличко завершилась, но яркие поединки легенды до сих пор возвращают болельщиков в приятные воспоминания.

Владимир Кличко / instagram.com/klitschko

Достижения Кличко