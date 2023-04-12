Во вторник, 11 апреля, в сети появилось жестокое видео казни украинского военнопленного. Террористы выложили ролик, как живому военнопленному ножом отрезали голову.

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Этот поступок шокировал мировое сообщество. Многие украинские спортсмены высказались относительно казни украинского военного. Свою реакцию на видео опубликовал и эксчемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Это видео с казнью является варварством. Как и для всех террористов, для России важно не просто совершить преступление, а максимально распространить его. Распространять ужас. Россия только распространяет свое гнусное лицо. Мы давно победили страх, скоро победим русское варварство,

– написал бывший боксер на своей странице в твиттер.

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Что известно о казни военного ВСУ