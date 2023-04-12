Во вторник, 11 апреля, в сети появилось жестокое видео казни украинского военнопленного. Террористы выложили ролик, как живому военнопленному ножом отрезали голову.
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Этот поступок шокировал мировое сообщество. Многие украинские спортсмены высказались относительно казни украинского военного. Свою реакцию на видео опубликовал и эксчемпион мира по боксу Владимир Кличко.
Это видео с казнью является варварством. Как и для всех террористов, для России важно не просто совершить преступление, а максимально распространить его. Распространять ужас. Россия только распространяет свое гнусное лицо. Мы давно победили страх, скоро победим русское варварство,
– написал бывший боксер на своей странице в твиттер.
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Что известно о казни военного ВСУ
- В одном из пропагандистских телеграмм-каналов появилось видео казни украинского военнопленного. оккупанты выложили ролик, как еще живому нашему защитнику ножом отрезали голову.
- Этот безжалостный процесс россияне сопровождали комментариями, которые трудно осознать: "работаем, братия", "ты что, никогда голову не отрубал" и т.д.
- Захватчики на камеру показали отрезанную голову украинца.
- CCN нашел еще один ролик, где россияне отрезают голову еще двум украинским военным. Вероятно, зверства произошли вблизи адского места на передовой – Бахмута.
- Владимир Зеленский и другие украинские чиновники отреагировали на зверства окупантов. В Украине заверили, что российские преступники будут отвечать перед законом.
- СБУ сообщила, что начала досудебное расследование по этому военному преступлению.