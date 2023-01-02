Тело Пеле доставили на стадион, где состоится церемония прощания: видео

Тело легендарного в прошлом футболиста Пеле доставили на стадион футбольного клуба Сантос, где состоится официальная церемония прощания. Все начнется 2 января.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в больнице. Официальная церемония прощания начнется 2 января 2023 года на стадионе футбольного клуба Сантос, за который почти всю карьеру и выступал легендарный нападающий.

Читайте также Нищета, три победы на ЧМ и борьба с безжалостным раком: биография легендарного Пеле

Еще перед смертью футболиста в клубе начали готовиться к похоронам, установив в центре стадиона шатер и золотой гроб. А тело Пеле доставили туда прямо из больницы.

Катафалк с телом Пеле был доставлен на стадион в сопровождении полиции.

Церемония прощания продлится целые сутки – с 10:00 2 января до 10:00 3 января. После этого 3 января гроб с телом Пеле пронесут по улицам города. И похоронят на кладбище Memorial Necrópole Ecumênica. Там уже церемония похорон будет доступна только для родных и близких Пеле.