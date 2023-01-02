Пеле помер 29 грудня 2022 року в лікарні. Офіційна церемонія прощання розпочнеться 2 січня 2023 року на стадіоні футбольного клубу Сантос, за який майже всю кар'єру і виступав легендарний нападник.

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Ще перед смертю футболіста у клубі почали готуватися до похорону, встановивши в центрі стадіону шатро та золоту труну. А тіло Пеле доставили туди прямо з лікарні.

Катафалк з тілом Пеле доставили до стадіону в супроводі поліції.

Así llegó el cuerpo de Pelé al Estadio Urbano Caldeira, lugar en el que se le dará su último adiós.



@OmarVV9, enviado especial.#Pelé pic.twitter.com/1e5s7w5b3e — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023

Церемонія прощання триватиме цілу добу – від 10:00 2 січня до 10:00 3 січня. Після цього 3 січня труну з тілом Пеле пронесуть вулицями міста. І поховають на цвинтарі Memorial Necrópole Ecumênica. Там вже церемонія поховання буде доступна лише для рідних та близьких Пеле.