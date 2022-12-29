29 декабря не стало "Короля футбола". В возрасте 82 лет ушел из жизни легендарный бразилец Пеле, долгое время боровшийся с раком.

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Смерть экс-футболиста стала настоящим горем для Бразилии. Семья Пеле опубликовала свое послание к фанатам легенды футбола.

Вдохновением и любовью ознаменовался путь короля Пеле, сегодня мирно ушедшего из жизни. На своем пути он очаровывал мир своим гением, остановил войну, совершал социальные поступки по всему миру. Он передавал другим то, что, по его мнению, было лекарством против всех наших проблем – любовь. Его сегодняшнее послание становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и любовь, навсегда,

– говорится в послании.

Недавно Пеле провел свое последнее Рождество в больничной палате. Медики заранее сообщили, что жить бразильцу осталось недолго. Поэтому последние дни жизни трехкратный чемпион мира провел в кругу самых родных.

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