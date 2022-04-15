Став на защиту Ровно
Футболист ровенского клуба записался на обучение спецназам. Сергей Сергийчук контролирует безопасность в Ровно.
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Нападающий защищает родной регион, ведь сам игрок является родом из Ровенской области. Блогер Дмитрий Поворознюк сделал общие фото с Сергийчуком, с которым раньше играл в Вересе.
Поворознюк с Сергийчуком / Фото с инстаграммы блоггера
Отметим, что главный тренер Вереса Юрий Вирт продал медаль победителя Кубка УЕФА-2009. За эту награду было отдано 220 тысяч гривен. Наставник уже потратил деньги на нужды украинской армии.
Другой футболист ровенчан Никита Полюлях помогает волонтерам и территориальной обороне укреплять Каменское во время войны.
Что известно о Сергее Сергечуке
- 30-летний форвард почти всю свою карьеру провел в Украине. Только в 2019 году ездил за опытом в Латвию.
- С августа 2020-го выступает за Вереск.
- В сезоне-2021/2022 сыграл 18 поединков, в которых забил 2 гола и сделал такое же количество результативных передач.
- Его соглашение с ровенским клубом истекает 30 июня 2022-го.