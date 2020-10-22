Василий Ломаченко может получить шанс отомстить Теофимо Лопесу за поражение. Боб Арум, менеджер обоих боксеров, готов организовать реванш.

Боб Арум, который является главой Top Rank, рассказал о возможности проведения реванша между Ломаченко и Лопесом. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Если они захотят это сделать, будет здорово

Арум сказал, что расскажет боксерам о финансовой стороне второго поединка. Если они захотят провести еще один бой, то Top Rank организует его.

На данный момент дело за бойцами. Я только скажу бойцам о финансовой стороне проведения реванша. Если они захотят это сделать, будет здорово, если нет – тоже хорошо. Вот как это работает,

- сказал Арум.

Лопес не хочет реванша

23-летний американец после победы над Ломаченко рассказал о своих дальнейших планах. Лопес стремится изменить весовую категорию, поэтому Ломаченко – не в его планах.

Лопес готов отказаться от всех чемпионских титулов.

Команда Лопеса также считает, что все доказала в противостоянии с украинцем, поэтому повторный бой не нужен. Слова Лопеса подтверждают судейские записки, которые констатируют убедительную победу Теофимо – 117:111, 119:109 и 116:112.

В то же время Ломаченко не против получить реванш, ведь не соглашается с решением судей. Кроме того, Ломаченко якобы боксировал с травмой.