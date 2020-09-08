Защитник "Шахтера" Додо недавно установил новый рекорд по скорости – 34,2 км/ч. Игрок рассказал, что в детстве занимался легкой атлетикой, которая дала ему фундамент для быстрого бега.

Бразилец рассказал о своей скорости в комментарии Shakhtar News. По словам футболиста, над ускорениями он постоянно работает на тренировках.

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Секрет скорости

По его мнению, секрета, который бы раскрыл его скорость нет. До футбола Додо занимался легкой атлетикой, которая помогла ему на футбольном поле.

Феноменальную скорость игрок развил в товарищеском матче против донецкого "Олимпика" – 34,2 км/ч. Предыдущий самый высокий показатель составлял 33,8 км/ч, которые Додо развил в матче 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Кто остается самым быстрым футболистом планеты

Звание самого быстрого футболиста планеты давно закреплено за нидерландцем Арьеном Роббеном, который в матче чемпионата мира в 2014 году против Испании развил скорость в 37 км/ч.

Добавим, что нидерландский ветеран футбола возобновил карьеру профессионального спортсмена ради родного клуба "Гронинген". Он уже успел отметиться голом за команду впервые за 18 лет.