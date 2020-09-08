Немов блискавка: захисник "Шахтаря" розкрив секрет своєї феноменальної швидкості
Захисник "Шахтаря" Додо нещодавно встановив новий рекорд за швидкість – 34,2 км/год. Гравець розповів, що в дитинстві займався легкою атлетикою, яка дала йому фундамент для швидкого бігу.
Бразилець розповів про свою швидкість у коментарі Shakhtar News. За словами футболіста, над прискореннями він постійно працює на тренуваннях.
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Секрет швидкості
На його думку, секрету, який би розкрив його швидкість немає. До футболу Додо займався легкою атлетикою, яка допомогла йому на футбольному полі.
Феноменальну швидкість гравець розвинув у товариському матчі проти донецького "Олімпіка" – 34,2 км/год. Попередній найвищий показник становив 33,8 км/год, які Додо розвинув у матчі 1/8 Ліги Європи з "Вольфсбургом".
Хто залишається найшвидшим футболістом планети
Звання найшвидшого футболіста планети давно закріплено за нідерландцем Ар'єном Роббеном, який у матчі чемпіонату світу у 2014 році проти Іспанії розвинув швидкість у 37 км/год.
Додамо, що нідерландський ветеран футболу відновив кар'єру професійного спортсмена заради рідного клубу "Гронінген". Він вже встиг відзначитись голом за команду вперше за 18 років.
Хто такий Додо?Вихованець бразильського "Корітіба", де у 2016 році у матчі проти "Крузейро" провів дебютний поєдинок. У 2017 році перейшов у "Шахтар". Але футболісту не вдалось закріпитись в основі, тому перейшов на правах оренди до "Гімарайнша". Проте, після року в оренді повернувся в Україну та став стабільним гравцем основного складу. Виступав за юнацьку та молодіжну збірні Бразилії.
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