Захисник "Шахтаря" Додо нещодавно встановив новий рекорд за швидкість – 34,2 км/год. Гравець розповів, що в дитинстві займався легкою атлетикою, яка дала йому фундамент для швидкого бігу.

Бразилець розповів про свою швидкість у коментарі Shakhtar News. За словами футболіста, над прискореннями він постійно працює на тренуваннях.

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Секрет швидкості

На його думку, секрету, який би розкрив його швидкість немає. До футболу Додо займався легкою атлетикою, яка допомогла йому на футбольному полі.

Феноменальну швидкість гравець розвинув у товариському матчі проти донецького "Олімпіка" – 34,2 км/год. Попередній найвищий показник становив 33,8 км/год, які Додо розвинув у матчі 1/8 Ліги Європи з "Вольфсбургом".

Хто залишається найшвидшим футболістом планети

Звання найшвидшого футболіста планети давно закріплено за нідерландцем Ар'єном Роббеном, який у матчі чемпіонату світу у 2014 році проти Іспанії розвинув швидкість у 37 км/год.

Додамо, що нідерландський ветеран футболу відновив кар'єру професійного спортсмена заради рідного клубу "Гронінген". Він вже встиг відзначитись голом за команду вперше за 18 років.