Наступает на пятки Роналду: звезда "Шахтера" установил невероятное скоростное достижение
Защитник донецкого "Шахтера" Додо вновь поразил всех своей суперскоростью. На этот раз бразилец оставил не у дел соперников в товарищеском матче против донецкого "Олимпика" (1:2).
Додо развил скорость 34,2 км/ч, согласно данным научной группы "горняков". Это абсолютно лучший показатель в текущем сезоне. Об этом сообщает инстаграм "оранжево-черных".
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Предыдущий самый высокий показатель составлял 33,8 км/ч, которые Додо развил в матче 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".
Додо среди самых быстрых футболистов планеты
Для сравнения: сейчас самым быстрым футболистом мира является защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис (36,51 км/ч), второй – футболист миланского "Интера" Ашраф Хакими (36,48 км/ч) тройку замкнул нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре (36,21 км/ч).
Сделом располагаются Киллиан Мбаппе и Эрлинг Голанд (36,04 км/ч). А замыкает топ-6 самых быстрых игроков планеты Криштиану Роналду (34,60 км/ч).
Однако, звание самого быстрого футболиста планеты давно закреплено за Арьеном Роббеном, который в матче ЧМ-2014 против Испании развил скорость в 37 км/ч.