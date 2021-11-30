Мяч пролетел 28 метров и точно попал в кольцо

В ФИБА решили сравнить мастерство Месси с трюком словенского баскетболиста. Во время тренировки сборной Словении баскетболист Эдо Мурич ударом ноги отправил баскетбольный мяч через всю площадку точно в кольцо.

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Да, Лионель Месси хорош. Но видели ли вы, как сыграл Эдо Мурич?

– написали на странице ФИБА в фейсбук.

Видео фантастического удара Мурича

Удивлению Мурича и его команды не было предела. Также тот еще больше обрадовался, когда узнал, что момент точного попадания зафиксирован на видео.

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