Мяч пролетел 28 метров и точно попал в кольцо
В ФИБА решили сравнить мастерство Месси с трюком словенского баскетболиста. Во время тренировки сборной Словении баскетболист Эдо Мурич ударом ноги отправил баскетбольный мяч через всю площадку точно в кольцо.
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Да, Лионель Месси хорош. Но видели ли вы, как сыграл Эдо Мурич?
– написали на странице ФИБА в фейсбук.
Видео фантастического удара Мурича
Удивлению Мурича и его команды не было предела. Также тот еще больше обрадовался, когда узнал, что момент точного попадания зафиксирован на видео.
Эдо Мурич: что известно о баскетболисте
- 30-летний спортсмен выступает за словенскую команду Цедевита. Также раньше он играл за клубы Сербии, Польши, Турции.
- В 2017 году Мурич стал со сборной Словении становился чемпионом Европы.