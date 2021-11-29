Тяжелый старт, удачный конец

Украинцы проиграли стартовый вброс, а за ним и первую атаку – гости вышли вперед. А после этого сразу увеличили отрыв в +5.

Читайте также Ломаченко не получит чемпионский бой против Камбососа: промоутер назвал другого соперника

В свою очередь, Пустовой и компания несколько тяжело входили в игру. Хотя еще в первой четверти смогли сравнять счет. Но после этого пропустили +6 от соперников и на первый перерыв ушли, уступая счету.

Во второй четверти счет снова стал равным, и снова рывок от македонцев – на этот раз +7. Однако до большого перерыва "сине-желтым" несколько удалось сократить отставание – 30:34.

А уже в третью четверть наша команда взяла игру под свой контроль. И начала наращивать отрыв.

Провальным для македонцев стала четвертая четверть. Украинцы довели разницу в счете до двузначной. Да и в общей сложности набрали 29 очков, против 14 очков, которые набрали гости.

Финальная сирена зафиксировала более уверенное преимущество сборной Украины 78:61.

Украина – Северная Македония 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Лучшим в составе сборной Украины стал Артем Пустовой. Центровой в этом матче набрал 18 очков и сделал 5 подборов. Хороший бросок в этом матче показал Александр Липовый – защитник забросил четыре из шести трехочковых. У Дениса Лукашова – три из шести точных дальних бросков.

Следующие матчи квалификации Украина проведет уже в 2022 году – 24 февраля против Испании на выезде. А 27 февраля примет пиренейцев уже в Украине. В июле наша команда сыграет против Грузии (1 июля на дому) и Северной Македонии (4 июля на выезде).

В третий раунд соревнований выйдут три из четырех команд.