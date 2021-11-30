М'яч пролетів 28 метрів та точно попав у кільце
У ФІБА вирішили порівняти майстерність Мессі з трюком словенського баскетболіста. Під час тренування збірної Словенії баскетболіст Едо Муріч ударом ноги відправив баскетбольний м'яч через весь майданчик точно у кільце.
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Так, Ліонель Мессі гарний. Але чи бачили ви, як зіграв Едо Муріч?
– написали на сторінці ФІБА у фейсбук.
Відео фантастичного удару Муріча
Здивуванню Муріча та його команди не було меж. Також від ще більше зрадів, коли дізнався, що момент влучного попадання зафіксовано на відео.
Едо Муріч: що відомо про баскетболіста
- 30-річний спортсмен виступає за словенську команду Цедевіта. Також раніше він грав за клуби Сербії, Польщі, Туреччини.
- У 2017 році Муріч став зі збірною Словенії ставав чемпіоном Європи.