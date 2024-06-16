Ожесточенная борьба Группы С: онлайн-трансляция матча Словения – Дания

Национальные команды Словении и Дании сыграют во втором матче воскресенья на чемпионате Европы по футболу 16 июня 2024 года. Трансляцию игры в Штутгарте можно смотреть онлайн на сайте 24 канала.

В воскресенье, 16 июня, состоится три матча в рамках Евро-2024. Во втором матче игрового дня встретятся сборные Словении и Дании, пишет 24 канал.

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Первый матч группы С

Для национальной команды Словении Евро-2024 станет вторым в истории. Накануне футбольного турнира подопечные Матьяжа Кека продемонстрировали высокий уровень в товарищеских матчах. Команда сумела обыграть США (1:0), Португалию (2:0) и Армению (2:1). Не покорилась словенцам только Мальта, с которой они сыграли в ничью (2:2). Отметим, что на этом Евро можно будет увидеть экс-легионера киевского Динамо, Беньямина Вербича.

Дания стала командой-открытием Евро-2020. Тогда команда лишь в полуфинале уступила сборной Англии. На тогдашнем чемпионате Европы в матче против Финляндии национальная команда Дании запомнилась печальной ситуацией. Игрок сборной Кристиан Эриксен пережил остановку сердца прямо на футбольном поле. На тот момент казалось, что карьере футболиста пришел конец, однако Эриксен примет участие и в нынешнем Евро.

Дания и Словения уже встречались в квалификационном раунде чемпионата Европы-2024. Словенцы тогда проиграли сопернику и завершили выступления в группе на втором месте. Дания же заняла лидерство.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Словения – Дания пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также прямая трансляция Евро-2024 будет доступна на региональных каналах Общественного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия – Швейцария. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.