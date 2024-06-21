Онлайн-трансляция матча Словакия – Украина на Евро-2024

Сборные Словакии и Украины сыграют на чемпионате Европы 21 июня 2024 года. Трансляцию игры в Дюссельдорфе можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В пятницу, 21 июня, на Евро-2024 пройдут три матча в группах D и E. Безусловно, для украинских фанатов главным событием станет битва между Украиной и Словакией, пишет 24 Канал.

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Страна требует реванша

Ожидания от сборной Украины перед Евро были немалыми. Эксперты и фанаты видели подопечных Реброва как минимум в плей-офф, ведь соперники по группе явно уступают классом "сине-желтым".

Впрочем, реальность оказалась очень болезненной для украинцев. В первом туре наши ребята разгромно проиграли Румынии и не показали необходимого характера и воли для получения результата.

Хочется верить, что это был лишь "черный день" для сборной, ведь наша команда давно не выдавала столь провальные игры. Несмотря на неблагоприятные результаты Украина все еще имеет шансы на проход в плей-офф.

Правда, для этого необходимо сначала одолеть Словакию, которая в первом туре сенсационно выиграла у Бельгии. Команда Франческо Кальцоны является очень непростым и кусючим оппонентом. Тем не менее, чисто по кадровому подбору сборная Украины выглядит сильнее соседей.

Команда Реброва имеет достаточно футбольных навыков, чтобы одержать победу и вернуться в борьбу. К тому же, после травмы есть шансы увидеть Виталия Миколенко, хотя это еще неточно.

Ориентировочные составы:

: Дубравка – Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко – Лоботка, Дуда, Куцка – Хараслин, Боженик, Шранц.: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Зинченко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Словакия – Украина пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Для телезрителей поединок будет доступен вживую на региональных каналах Суспільного, а также в эфире Єдиного марафону. Впрочем, на этих ресурсах матч будет доступен только в кабельных сетях, а не в интернете.

Также сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия – Украина. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.