Словакия – Украина 0:3 (21:25, 8:25, 21:25)

Стоит внимания Сборная Украины феерично обыграла Румынию на старте "Золотой Евролиги" по волейболу

Словаки увереннее начали партию, заработав преимущество в три мяча. После тайм-аута Украина отыгралась и вышла. Наши сборной удалось дожать Словакию и выиграть партию.

Второй сет сборная Украины выиграла разгромно с разницей в 17 мячей. В третьей партии украинцы владели инициативой и довели игру до логического завершения.