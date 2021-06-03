Словакия – Украина 0:3 (21:25, 8:25, 21:25)
Стоит внимания Сборная Украины феерично обыграла Румынию на старте "Золотой Евролиги" по волейболу
Словаки увереннее начали партию, заработав преимущество в три мяча. После тайм-аута Украина отыгралась и вышла. Наши сборной удалось дожать Словакию и выиграть партию.
Второй сет сборная Украины выиграла разгромно с разницей в 17 мячей. В третьей партии украинцы владели инициативой и довели игру до логического завершения.
- Теперь сборная Украины после двух побед возглавляет группу. Украинцам для выхода из группы необходимо победить Румынию в следующем матче с результатом 3:0 или 3:1. Матч состоится уже 4 июня.