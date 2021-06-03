Словаччина – Україна 0:3 (21:25, 8:25, 21:25)
Варте уваги Збірна України феєрично обіграла Румунію на старті "Золотої Євроліги" з волейболу
Словаки упевненіше розпочали партію, заробивши перевагу в три м'ячі. Після тайм-ауту Україна відігралися та вийшла. Наші збірній вдалося дотиснути Словаччину та виграти партію.
Другий сет збірна України виграла розгромно з різницею у 17 м'ячів. У третій партії українці володіли ініціативою та довели гру до логічного завершення.
- Тепер збірна України після двох перемог очолює групу. Українцям для виходу із групи необхідно перемогти Румунію у наступному матчі із результатом 3:0 або 3:1. Матч відбудеться вже 4 червня.