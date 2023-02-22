Словакия – Украина 2:3

Голы: Рыбанская, 11, Валовая, 36 – Хомова, 14 (авт.), Шульга, 21, Титова, 40

В первом тайме команды обменялись голами. Первыми нули на табло размочили хозяйки. Десятка Словакии Рыбанская оказалась в одиночестве перед воротами Украины и расстреляла владения Терех. Счет стал 1:0 в пользу соперниц "сине-желтых", пишет 24 канал.

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Уже через три минуты счет равнялся 1:1. Титова прострелила на дальнюю стойку, где передачу уже ждала Скибина. Но по пути к украинке мяч нашел ногу Хомовой, которая случайно отправила мяч в свои ворота.

На перерыв команды ушли при равном счете, хотя создали немало моментов, которые не смогли реализовать. Также следует отметить довольно грубую и бескомпромиссную игру на паркете, девушки играли до последнего. После двух таких эпизодов Титова была вынуждена обратиться за помощью к медикам, а гоклиперша Кислова покинула ворота после грубого столкновения с соперницей.

Концентрация до последней секунды

Уже на старте второго тайма левша дальним ударом вывела Украину вперед 1:2.

Однако после забитого гола преимущество перешло в Словакию, что воплотилось в гол на 36-й минуте. Все началось с перехвата в центре поля и Валова сократила отставание от команды Шайтанова 2:2. Митрофанская была вынуждена вытаскивать мяч из собственной сетки ворот.

Но украинки показали настоящий характер и за 4 секунды до окончания матча вырвали победу. Победный гол в свой актив записала опытная Титова, неоднократно угрожавшая воротам хозяек на протяжении всего поединка.

Не успели футзалистки из Словакии разыграть мяч из центра поля, как судья дал финальный свисток. Украина одержала волевую победу на последних секундах 2:3.

Обратите внимание! Вторая товарищеская встреча против Словакии состоится 22 февраля в 17:30.