Словаччина – Україна 2:3

Голи: Рибанська, 11, Валова, 36 – Хомова, 14 (авт.), Шульга, 21, Титова, 40

У першому таймі команди обмінялись голами. Першими нулі на табло розмочили господарки. Десятка Словаччини Рибанська опинилась на самоті перед воротами України та розстріляла володіння Терех. Рахунок став 1:0 на користь суперниць "синьо-жовтих", пише 24 канал.

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Вже через три хвилини рахунок був рівним 1:1. Титова прострілила на дальню стійку, де на передачу вже чекала Скибіна. Але на шляху до українки м'яч знайшов ногу Хомової, яка випадково відправила м'яч у власні ворота.

На перерву команди пішли за рівного рахунку, хоча створили чимало моментів, які не змогли реалізувати. Також слід відзначити доволі грубу та безкомпромісну гру на паркеті, дівчата грали до останнього. Після двох таких епізодів Титова була змушена звернутись за допомогою до медиків, а гокліперка Кислова покинула ворота після грубого зіткнення з суперницею.

Концентрація до останньої секунди

Вже на старті другого тайму шульга дальнім ударом вивела Україну уперед 1:2.

Однак після забитого голу перевага перейшла до Словаччини, що втілилось у гол на 36-й хвилині. Все почалось із перехоплення у центрі поля, і Валова скоротила відставання від команди Шайтанова 2:2. Митрофанська була змушена витягати м'яч із власної сітки воріт.

Але українки показали справжній характер та за 4 секунди до закінчення матчу вирвали звитягу. Переможний гол у свій актив записала досвідчена Титова, яка неодноразово загрожувала воротам господарок протягом усього поєдинку.

Не встигли футзалістки зі Словаччини розіграти м'яч із центра поля, як суддя дав фінальний свисток. Україна здобула вольову перемогу на останніх секундах 2:3.

Зверніть увагу! Друга товариська зустріч проти Словаччини відбудеться 22 лютого о 17:30.