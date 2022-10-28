Матч дважды переносили. Сначала был отложен на 30 минут, а потом - на 75 минут. Футболисты вышли на предматчевую разминку, а стартовый свисток прозвучал на стадионе Словацко.

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В густом тумане команды провели 8 минут. После чего судья остановил игру и указал игрокам пройти в подтрибунное помещение.

Впоследствии немецкий Кельн сообщил, что матч будет доигран 28 октября и начнется с 8-й минуты при счете 0:0.

Густой туман покрыл стадион Словацко: смотрите видео

Обе команды продолжают борьбу за плей-офф Лиги конференций. У Кельна и Словацко по 4 балла. Отставание от Ниццы и Партизана, которые занимают первое и второе место и уже провели матч 5 тура, составляет 4 очка.

Ницца в 5-м туре обыграла дома Партизан - 2:1. Поэтому все будет решаться в последнем 6 туре.