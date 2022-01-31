Битва за полуфинал

Подопечные Александра Косенко пробились в плей-офф благодаря победе Сербии над Нидерландами (3:2). Украинцы же свой последний матч в группе обидно проиграли чемпиону Европы и мира Португалии (1:0).

Стоящее Украина может сыграть против России за место в финале Евро-2022 по футзалу

Даже поражение позволило "сине-желтым" занять второе место в группе "А", которое позволило пройти в четвертьфинал Евро-2022. Победа над Казахстаном может стать исторической. С 2010 года украинцы еще ни разу не пробивались в полуфинал чемпионата Европы.

Казахстанцы в третьем туре разгромили Италию со счетом 4:1. Будущий соперник Украины вышел в плей-офф с первого места группы "В".

Украинская сборная завершила групповой этап с одной победой над Сербией (1:6) и двумя поражениями – от Нидерландов (3:2) и португальцев (1:0).

Зато казахи стартовали на чемпионате Европы мировой со Словенией (4:4) и одержали две победы – над финнами (2:6) и итальянцами (4:1).

История противостояний

Соперником Украины в четвертьфинале станет Казахстан. В истории противостояний эти сборные раньше встречались лишь однажды. Было это еще в 2018 году, когда команды расписали мировую 1:1.

Интересно. Украина и Казахстан должны были провести два контрольных поединка в преддверии старта Евро-2022. Но оппонент "сине-желтых" не смог прилететь из-за чрезвычайно острой ситуации в их стране.

Победитель этого поединка в полуфинале сойдется с триумфатором матча Россия – Грузия. Этот полуфинал состоится 1 февраля в 18:00.

Прогноз от Favbet

Букмекерская компания предпочитает Казахстан. Именно победа казахов оценена лучше – 1,70. В победу подопечных Косенко верят значительно меньше – 3,50. Ничья в основное время тоже не будет исключением – 5.

Проход в полуфинал: Казахстан – 1,47, Украина – 2,55.

Скорее всего, что в первом тайме фанаты увидят более двух голов – 1,68. А за целый матч будет забито более 4,5 мяча – 1,60.

Индивидуальный тотал Украины будет меньше двух голов: нет – 1,98, да – 1,73.

Вниманию. Матч 1/4 финала Евро-2022 Казахстан – Украина состоится 31 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00.