Слезы, танцы и море пива: эмоции Моуринью после триумфа в Лиге конференций – видео празднование

Итальянская Рома стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Главный наставник "волков" Жозе Моуринью дал волю эмоциям.

Невероятное празднование от Моуринью

25 мая футбольные болельщики узнали имя победителя второго еврокубкового турнира. Неделей ранее (18 мая) фанаты увидели финал Лиги Европы, в котором торжествовал немецкий Айнтрахт, сообщает 24 канал.

Стоит увидеть Рим в огне: фанаты Ромы отпраздновали победу в Лиге конференций – яркое видео

Итальянская Рома в финале Лиги конференций встретилась с нидерландским Фейенордом. Единственный гол в первом тайме от Николо Дзаньоло определил обладателя еврокубкового трофея. "Волки" минимально обыграли соперника – 1:0. Радости не было предела. Рома завоевала свой первый трофей на евроарене, а к такому успеху ее привел Жозе Моуринью.

Португальский наставник отметился уникальным достижением. Гениальный тактик завоевал трофеи во всех трех еврокубковых турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы, а теперь еще и Лиге конференций.

Во время послематчевого комментария Моуринью не сдержал слез и дал полную свободу своим эмоциям.

Эмоциональный комментарий Моуринью: смотрите видео

Если в итальянской Серии А Рома заняла лишь 6 место, завоевав право сыграть в следующем сезоне в групповом раунде Лиги Европы, то в Лиге конференций достигла максимума.

Празднование команды продолжилось в раздевалке, где в нем принял участие Моуринью. Жозе танцевал вместе со своими подопечными, пил пиво и громко пел. Наставник, славящийся своей эмоциональностью, был одним из самых счастливых людей в мире.

Видео празднования в раздевалке

Тренерская карьера Жозе Моуринью