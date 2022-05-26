Рим праздновал всю ночь

25 мая Рома сыграла в финале Лиги конференций против нидерландского Фейенорда. Гол от Николо Дзаньоло на 32-й минуте принес "волкам" долгожданный трофей на евроарене (1:0), пишет 24 канал.

К теме Рома забрала из-под носа у Фейенорда трофей Лиги конференций: видеообзор

Рома завоевала свой первый еврокубковый трофей в истории. К этому успеху команду привел португалец Жозе Моуринью, тоже переписавший историю, но уже среди тренеров. Португальский наставник стал первым тренером, ликовавшим во всех еврокубковых турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы и теперь еще и в Лиге конференций.

Победу "волков" праздновали не только в албанской Тиране, где непосредственно состоялся финал, но и в родном городе клуба – Риме. Улицы столицы Италии были увлечены фанатами Ромы, громко отпраздновавшими успех любимой команды.

К слову. По пути в финал Рома в 1/2 финала одолела английский Лестер. В первом матче свисток судьи зафиксировал мировую 1:1, а уже в игре в Риме "волки" одержали минимальную победу – 2:1. Празднование было всюду и всю ночь – на площадях, возле домашнего стадиона "Олимпийского", а ближе к утру болельщики переместились в аэропорт, чтобы первыми поздравить футболистов с трофеем. Рим той ночью был в дыму от фееров, отовсюду раздавалось громкое пение, даже итальянцы, не любящие футбол, почувствовали всю атмосферу футбольного праздника.

Рома впервые за 12 лет привезла кубок в Италию. В последний раз победу в еврокубках одерживал Интер. Это было еще в далеком 2010 году в Лиге чемпионов.

Как фанаты отпраздновали победу Ромы в Лиге конференций: смотрите видео

Напомним, что в Серии А Рома по итогам сезона-2021/2022 заняла только 6 место в турнирной таблице. "Волки" за 38 туров получили 63 очка, заняв место в групповом раунде Лиги Европы на следующий сезон.