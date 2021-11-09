Слезы и памятная футболка: Дентиньо трогательно простился с Шахтером – эмоциональное видео

Матч против Колоса стал последним для Дентиньо в футболке донецкого Шахтера. Футболист трогательно простился с "горняками", получив подарок от клуба.

Трудно сдержать слезы

32-летний легионер из Бразилии Дентиньо больше не наденет футболку донецкого Шахтера. Футболист отдал клубу 10 лет, а теперь пора прощаться.

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Из рук директора клуба Дарио Срны бразилец получил памятную футболку с фамилией и символической цифрой на спине "197". Именно столько матчей сыграл за "горняков" Дентиньо. Футболист не сдержал слез при вручении подарка. В тот момент вся команда в раздевалке устроила бразильцу безумные овации.

Спасибо за все, наш джокер,

– прокомментировали в Шахтере видео.

Почему джокер? Бразильский игрок часто выходил на замену и становился настоящим спасителем команды, забивая важные голы.

Дентиньо сделал совместное фото со Срной и главным тренером Роберто Де Дзерби, а впоследствии со всеми футболистами и персоналом клуба. Теперь полузащитник вместе с семьей вернется в родную Бразилию.

Дентиньо попрощался с Шахтером: видео

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