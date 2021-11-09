Важко стримати сльози

32-річний легіонер із Бразилії Дентіньйо більше не одягне футболку донецького Шахтаря. Футболіст віддав клубу 10 років, а тепер настав час прощатись.

До теми Шахтар попрощався із бразильцем, який віддав клубу 10 років своєї кар'єри

Із рук директора клубу Даріо Срни бразилець отримав пам'ятну футболку з прізвищем та символічною цифрою на спині "197". Саме стільки матчів зіграв за "гірників" Дентіньйо. Футболіст не стримав сліз під час вручення подарунку. У той момент уся команда в роздягальні влаштувала бразильцю шалені овації.

Спасибі за все, наш джокер,

– прокоментували у Шахтарі відео.

Чому джокер? Бразильський гравець часто виходив на заміну та ставав справжнім рятівником команди, забиваючи важливі голи.

Дентіньйо зробив спільне фото з Срною та головним тренером Роберто Де Дзербі, а згодом з усіма футболістами та персоналом клубу. Тепер півзахисник разом із сім'єю повернеться у рідну Бразилію.

Дентіньйо попрощався з Шахтарем: відео

Кар'єра Дентіньйо у Шахтарі