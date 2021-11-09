Трудно сдержать слезы
32-летний легионер из Бразилии Дентиньо больше не наденет футболку донецкого Шахтера. Футболист отдал клубу 10 лет, а теперь пора прощаться.
К теме Шахтер попрощался с бразильцем, отдавшим клубу 10 лет своей карьеры
Из рук директора клуба Дарио Срны бразилец получил памятную футболку с фамилией и символической цифрой на спине "197". Именно столько матчей сыграл за "горняков" Дентиньо. Футболист не сдержал слез при вручении подарка. В тот момент вся команда в раздевалке устроила бразильцу безумные овации.
Спасибо за все, наш джокер,
– прокомментировали в Шахтере видео.
Почему джокер? Бразильский игрок часто выходил на замену и становился настоящим спасителем команды, забивая важные голы.
Дентиньо сделал совместное фото со Срной и главным тренером Роберто Де Дзерби, а впоследствии со всеми футболистами и персоналом клуба. Теперь полузащитник вместе с семьей вернется в родную Бразилию.
Дентиньо попрощался с Шахтером: видео
Карьера Дентиньо в Шахтере
- Шахтер официально объявил о подписании Дентиньо в июле 2011 года.
- В 2013 году атакующий полузащитник побывал в годовой аренде в турецком Бешикташе.
- За 10 лет получил с клубом 16 титулов – 6 чемпионств и имеет по 5 побед в Кубке Украины и Суперкубке страны. За это время отыграл в футболке "горняков" 197 поединков, в которых 29 раз заставлял голкиперов соперников вынимать мяч из сетки ворот.