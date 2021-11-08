История Дентиньо в Шахтере завершилась

Донецкий Шахтер расстается с бразильцем Дентиньо. Футболист перестал получать стабильную игровую практику и провел в сезоне-2021/2022 всего 7 матчей, в которых отличился двумя голами.

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Пора "горнякам" попрощаться с 32-летним легионером. Детиньо отдал дончанам 10 лет своей карьеры футболиста. Донецкий клуб поблагодарил игрока за профессионализм, старания, помощь, яркие матчи и важные голы. Шахтер пожелал бразильцу больших побед на футбольном поле и в жизни.

По данным Transfermarkt, его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2021 года. Матч УПЛ против Колоса стал последним в футболке дончан. Напомним, что Шахтер победил клуб из Ковалевки на выезде со счетом 1:3. Участие в этой игре также принял Дентиньо, который провел на поле всего 5 минут.

Достижения Дентиньо в составе "горняков" / Фото Шахтера

Карьера Дентиньо в Шахтере