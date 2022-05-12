Петраков: Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали

Українська збірна змогла на характері переграли Боруссію Менхенгладбах на очах німецьких уболівальників (1:2). Здавалось, що на трибунах "Боруссія Парк" було більше українців, ніж німців. Дуже багато синьо-жовтих стягів майоріло на секторах місцевої арени.

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Головний тренер збірної Олександр Петраков прокоментував першу перемогу своїх підопічних у 2022 році. Наставник похвалив хлопців та додав, що усі зроблені помилки на футбольному полі будуть виправлені.

64-рінчий фахівець відзначив гру дебютантів Михайла Мудрика та Олександра Піхальонка, які забили свої перші голи у футболці національної команди. Хлопці отримали від Петракова теплі слова, але тренер попросив не робити поспішних висновків, не треба хвалити хлопців, адже в офіційних поєдинках усе буде по-іншому.

Розповів наставник і про атмосферу на "Боруссія Парк".

Дуже добра атмосфера. Чесно скажу, у мене навіть сльози на очі накотили, мурашки пішли по шкірі. Дуже добре, що наша нація об’єдналася. Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали, дякуємо німцям. Атмосфера була чудова,

– сказав керманич збірної.

У своєму інтерв'ю Петраков пригадав перший день війни, як ховався у квартирі з думкою "Чи прилетить снаряд у його будинок чи ні". Тренер зауважив, що таких відчуттів не побажає пережити нікому.

Проблеми у складі головної команди країни

Уболівальників турбує доля інших лідерів збірної – Віктора Циганкова та Артема Довбика. За словами спеціаліста, динамівець залишився у Любляні, де продовжує роботу з реабілітологом. За чотири або п'ять днів Віктор повинен повернутись у загальну групу команди.

Щодо найкращого форварда УПЛ сезону-2021/2022, то йому зробити МРТ, яке показало невеличке ушкодження. Тому тренерський штаб збірної вирішив поберегти Довбика.

Петраков знову заінтригував усіх відповіддю на запитання про легіонерів команди, які приєднаються до збірної після 15-го травня.

Ми з тренерським штабом сядемо, подумаємо. У другій половині дня опублікуємо список. Одразу скажу, що в ньому будуть не всі. Я притримаю одне прізвище у списку легіонерів,

– відповів тренер.

Складний пошук спаринг-партнерів

Наразі попереду у збірної вже є два контрольні спаринги. 17 травня підопічні Петракова зіграють проти італійського Емполі, а вже наступного дня поміряються силами з Рієком із Хорватії.

Існують варіанти з африканськими командами. Із клубними командами зіграти неможливо, адже після закінчення чемпіонатів ніхто не захоче чекати, щоб провести з нами спаринг. Люди працюють, президент УАФ Андрій Павелко займається питанням,

– зізнався наставник національної команди.

Нагадаємо, що матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії відбудеться 1 червня у Глазго. Якщо "синьо-жовті" здобудуть перемогу, то вже 5-го червня позмагаються з Уельсом за путівку на Мундіаль.