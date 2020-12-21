Президент венгерского Ференцвароша Габор Кубатов рассказал о зарплате украинского тренера Сергея Реброва. Кубатов утверждает, что заработок Реброва на топ-уровне, хотя тренер опровергает информацию.

Как сообщает M4 Sport, Кубатов заявил, что у Реброва "хороший" контракт с Ференцварошем.

Примечательно Гол Харатина принес победу Ференцварошу и лидерство в Венгрии: видео

У нас хороший контракт с Ребровым. Если он и не среди самых высокооплачиваемых тренеров Европы, то точно имеет зарплату топ-уровня. Он может здесь оставаться, потому что зарабатывает хорошие деньги в хорошем клубе и чувствует себя так же,

– сказал Кубатов.

Ребров – фантастический тренер

Вместе с тем, президент венгров поделился мнением относительно Реброва. Он назвал экс-тренера Динамо непростым человеком со сложным характером.

"Иногда вижу, что людей беспокоит Ребров. Он мог бы быть лучше, чаще улыбаться, но он этого не делает. Нам этого достаточно. Он вкладывает все свои знания в клуб, мы нашли друг друга. В большом клубе это было бы труднее реализовать. Ребров постоянно думает, как провести следующую тренировку, какого игрока нужно проверить, какую тактику использовать. Это нужно ценить", – сказал Кубатов.

В то же время Ребров, комментируя уровень своей зарплаты, заявил, что она не очень высокая. Об этом информирует Sport365.hu.

Моя базовая зарплата – не очень высокая. Но я настаивал на некоторых бонусах, если клуб добьется определенных успехов. Давайте посмотрим правде в глаза, футбол – бизнес. И вот так он должен работать везде: если хотите большего – работайте усерднее,

– заявил украинец.

Достижения Реброва в Ференцвароше

Ребров дважды подряд привел Ференцварош к чемпионству в Венгрии. Команда уверенно лидирует в сезоне-2020/2021.

Также Ребров впервые с 1995 года вывел Ференцварош в групповой этап Лиги чемпионов.

В сезоне 2019/2020 Ференцварош впервые сыграл на групповом этапе Лиги Европы.